Efficientamento energetico. Lavori chiusi al Concordia

È un cinema-teatro in grande spolvero, il ‘Concordia’ che d’ora in avanti ospiterà amanti della ribalta e della settima arte: all’interno della struttura sono stati ultimati i lavori di efficientamento energetico, eseguiti dalla Emme Impianti di Sa Benedetto. L’opera, portata avanti nel corso del 2023, è costata circa 76mila euro, di cui oltre 52mila erogati dallo Stato nell’ambito degli interventi del Pnrr (programma Next Generation Eu) previsti per la promozione dell’eco efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema e sono consistiti nella sostituzione dei corpi illuminanti interni ed esterni con lampade a Led e l’installazione di un sistema di telecontrollo dell’impiantistica per ottimizzarne l’utilizzo. "Grazie ai finanziamenti Pnrr che siamo riusciti ad intercettare – dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Antonio Capriotti – aggiungiamo questo ulteriore tassello al programma di efficientamento energetico che stiamo attuando in numerosi edifici pubblici, tra cui il municipio e diverse scuole, attingendo a vari finanziamenti statali. Voglio evidenziare la rapidità con cui questo lavoro è stato ultimato, con un anno di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto dalle regole del Piano". L’amministrazione comunale sembra voler rilanciare le sale di proiezione rimaste in città: è di pochi giorni fa la notizia dell’imminente riapertura del ‘Palariviera’.