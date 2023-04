Efficientamento energetico, lavori nel plesso di via Colle Gioioso

Sono iniziati i lavori di efficientamento energetico sulla scuola dell’Infanzia di via Colle Gioioso, a Centobuchi, dove sono stati già installati i pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio di proprietà comunale. L’intervento fa parte di un progetto più ampio che coinvolge diversi edifici e strutture comunali: scuole dell’infanzia e secondaria di via Colle Gioioso, Delegazione comunale di via delle Magnolie e palazzetto dello Sport. Nello specifico sulla scuola dell’Infanzia e sulla delegazione comunale sarà eseguita la sostituzione dell’illuminazione esistente con apparecchi led di ultima generazione a basso consumo, l’installazione di impianti fotovoltaici e di nuovi infissi; sulla scuola secondaria di primo grado di via Colle Gioioso saranno sostituiti e installati nuovi infissi; sul palazzetto dello Sport saranno installati nuovi infissi e realizzate schermature solari sulle vetrate sud e ovest. L’investimento complessivo è pari a circa 864.000 euro così suddiviso: 208.620 euro scuola dell’infanzia di via Colle Gioioso, 258.127,60 euro sulla scuola secondaria di primo grado di via Colle Gioioso, 129.574 euro sulla Delegazione comunale di Centobuchi e 264.000 euro sul palazzetto dello Sport. Il comune di Monteprandone ha ottenuto il finanziamento a fondo perduto con risposta a due avvisi "Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica" del Ministero dell’Ambiente che prevedono interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici di proprietà comunale.