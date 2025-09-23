Egiziani aggrediti sul lungomare. Chiesto il trasferimento dei due ragazzi

Il comune di Grottammare, Servizio per le politiche dell’immigrazione, diretto dal dottor Igor Vita (foto) e la Prefettura di Ascoli Piceno, hanno chiesto al servizio centrale (Roma) del Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione) il trasferimento dei due giovani egiziani aggrediti nella notte del 24 agosto sul lungomare di Grottammare. La richiesta avanzata parla di trasferimento dei giovani, 21 e 23 anni, in un altro progetto di accoglienza immigrati, sempre all’interno del SAI, con sede in località da definire a livello nazionale. "Stiamo lavorando in questa direzione con il supporto della Prefettura – ha chiarito il dottor Igor Vita – Siamo fiduciosi, ma poi i responsabili dell’altro progetto devono essere d’accordo nell’accoglierli. Può sembrare strano che le vittime dell’aggressione siano quelle che devono essere allontanate dalla nostra città, ma si rende necessario soprattutto per la loro incolumità". Va ricordato, comunque, che i ragazzi egiziani erano stati più volte ripresi dai vertici del progetto per il loro comportamento e frequentazioni e sono tuttora sotto stretto monitoraggio. Dopo la gravissima aggressione subita la notte del 24 agosto, sotto la pineta del lungomare centro, la situazione si è fatta più critica. In quella circostanza i ragazzi, usciti da un locale ad alta frequentazione di San Benedetto, furono picchiati a sangue con bottiglie di vetro sbeccate e colpi di sedie, calci e pugni. Il 21enne subì gravi lesioni a un braccio ed è ancora convalescente con l’arto ingessato a seguito di un delicato intervento chirurgico. Degli aggressori, tre o quattro scesi da un auto, per ora si hanno solo sospetti, ma mancano le conferme da parte delle vittime, che si ostinano a non fornire indizi agli investigatori della locale stazione dei carabinieri. Per la loro sicurezza, ma anche per una maggiore serenità dei residenti, è stato chiesto il loro trasferimento.

Marcello Iezzi