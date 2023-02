Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza voluta dal Parlamento italiano per commemorare le vittime dell’Olocausto. Purtroppo questa tragedia è avvenuta anche con la collaborazione di molte persone che sostennero attivamente il nazifascismo e favorirono la persecuzione di molti ebrei. Nello stesso tempo ci furono invece uomini e donne che con grande coraggio aiutarono gli ebrei a sfuggire ai feroci persecutori. Questi "eroi" comuni sono stati definiti ‘Giusti tra le Nazioni’, un termine utilizzato dopo la Seconda guerra mondiale, per indicare i non ebrei che hanno agito eroicamente a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare anche un solo ebreo dal genocidio perpetrato dai nazifascisti.

Giorgio Perlasca e Calogero Marrone sono i ‘Giusti italiani’ più noti ma furono centinaia in Europa e in Italia le persone comuni che diedero riparo e protezione ad ebrei e perseguitati dal nazifascismo. Nel nostro territorio merita una memoria particolare l’ascolana Elena Salvi Bucci che nel 1943 lavorava come collaboratrice domestica presso la famiglia dei Cingoli Fuè. Quando la signora Cingoli e i suoi figli furono arrestati e portati nell’allora carcere di Forte Malatesta, Elena decise di seguirli, per poi aiutarli a scappare e nascondersi presso il sacerdote Don Dante Marziali di Meschia a Roccafluvione.

Per questo fu conferita l’alta onorificenza di ‘Giusti tra le Nazioni’ a Elena, Giovanbattista e Laura Bucci.