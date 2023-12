Eletto il nuovo direttivo del Radio Club Piceno volontario

Eletto il nuovo direttivo del Radio Club Piceno Volontariato di Protezione Civile affiliato ERA European Radioamateur Association Claudio Giacinto è stato confermato presidente, Ermanno Bassetti (Vice Presidente), Segretario Alessandra Innocenzi, Consiglieri:Viti, Sciarra, Amabili, Di Salvatore. Nella relazione il presidente uscente Claudio Giacinto ha presentato i numeri dei servizi svolti su tutto il territorio Provinciale nel 2023, interventi importanti per un’Organizzazione di Volontariato che si sostiene quasi esclusivamente con le proprie forze. Rilevante la costante attività formativa che ha interessato sia i soci esistenti sia i volontari di inizio corso. "Una piccola Associazione ma con una grande potenzialità che necessita di aiuto e sostegno per poter rinnovare i mezzi, in parte obsoleti – ha affermato Giacinto - purtroppo non è stato raggiunto l’obiettivo di ottenere dalla Regione Marche un contributo a bando per l’acquisto di un nuovo mezzo pick up, poiché i Volontari avevano acquistato con fondi propri il modulo antincendio da applicare sul mezzo". Il Presidente si è impegnato a contattare l’attuale amministrazione comunale di San Benedetto per cercare una nuova sede con possibilità di ricoverare mezzi e attrezzature.