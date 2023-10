Elettricisti cercansi. Tutte le offerte

Potrebbe essere un buon momento per gi elettricisti in cerca di lavoro. Scorrendo gli annunci proposti dal centro per l’impiego di Ascoli, infatti, sono diverse le aziende che ricercano una figura con questa qualifica, sia ad Ascoli che in provincia. Ad Ascoli, Elettro Servizi di Adriano Tanzi ricerca elettricista per l’installazione, l’ampliamento e la manutenzione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed uso di energia elettrica. E’ richiesta esperienza nel ruolo richiesto ma c’è la possibilità anche di formazione. Chi vuole candidarsi a ricoprire questo incarico può fare riferimento al centro per l’impiego di Ascoli e contattare direttamente l’azienda chiamando il numero telefonico 0736403735 oppure inviando una email a elettroserviziap@gmail.com. Sempre ad Ascoli si ricerca elettricista esperto. La proposta è di un contratto a tempo determinato e pieno. Ancora, un’altra azienda, questa volta di Colonnella, ricerca elettricista bordo macchina. La proposta è sempre di un contratto a tempo determinato e pieno. In un altro annuncio si ricerca un manutentore di impianti (caldaie e climatizzatori - elettricisti - termoidraulici). Altra azienda, invece, ricerca ben cinque elettricisti, sempre ad Ascoli. Propone un contratto a tempo determinato e pieno. Per ulteriori informazioni su queste proposte di lavoro o per candidarsi a ricoprire questi incarichi è necessario contattare il centro per l’impiego di Ascoli (Email: centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it, telefono: 0736352800).