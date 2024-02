Elettricisti e muratori a tempo determinato

AA Elettroimpianti di Amadio Andrea di Fermo ricerca elettricista, anche da formare, con età tra i 19 e i 50 anni, in possesso della patente B. La proposta di contratto è a tempo determinato (trasformabile e rinnovabile), o apprendistato, a tempo pieno. La sede di lavoro indicata: Fermo/Ancona. Contatti: tel. 3383921378, mail: andreaamadio82@gmail.com. Il centro per l’impiego di riferimento per questo annuncio è quello di Fermo. Questi i contatti: email centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it, telefono 0734/212656 - 0734/212670. Impresa edile di Porto Sant’Elpidio ricerca, invece, un muratore, aiuto muratore, manovale, che sia automunito. La proposta di contratto è a tempo determinato ed orario tempo pieno. Chi fosse interssato può inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 68051, a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Infine, la ditta Telelight di Porto Sant’Elpidio ricerca elettricista per installazione e riparazione di impianti elettrici con esperienza, buona manualità, automunito (contratto a tempo determinato e pieno). Contatti: 0734.903637, 3486064680, email telelight@telelight.it.