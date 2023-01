Elettrodomestici e materassi, discarica in via Crivelli

Ormai sembra una situazione insanabile la discarica abusiva che si è creata diversi anni fa in via Crivelli inizio via Keplero, sulla collina in direzione del porto di San Benedetto. Attorno ai bidoni per la raccolta differenziata, al servizio dei residenti, si è generata un’area dove la gente scarica ogni cosa, dalle potature ai materassi, dagli elettrodomestici ai rifiuti contenuti nei sacchi neri e talvolta anche vecchi laterizi. In questi giorni vi sono state abbandonate potature di olivi e tre materassi che fanno la felicità di una piccola colonia felina, non censita e non curata, che si riproduce a buon ritmo e che vive tra la vegetazione circostante dove ogni tanto qualcuno porta loro del cibo. Ebbene, in quella zona, da quasi un anno, ci sono ancora mucchi di potature di palme che non sono state mai portate via e che stanno marcendo. Ogni giorno, dicono i residenti stanchi della situazione, arriva qualcuno con la macchina che apre il portellone e inizia a scaricare rifiuti. Poco più avanti, in via Botticelli, di recente è stata piazzata una foto trappola per pizzicare chi conferisce rifiuti in modo errato. Sarebbe utile poi spostarla in via Crivelli-Keplero, per cercare

di risolvere un problema incancrenito.