Eleuteri, un cavaliere errante approda al Cinema Piceno

Un tavolo, una sedia e una bottiglia di vino. La scenografia, semplice e essenziale, è il punto fermo dal quale riparte l’attore Francesco Eleuteri, dopo gli spettacoli ‘Alcool’ e ‘Il terremoto di Mario’, per la messa in scena del nuovo testo ‘AAA Aspirante cavaliere errante’ che, in seguito al fortunato debutto romano e all’anteprima ascolana al PalaFolli, approda al ‘Nuovo CineTeatro Piceno’, domenica, alle 17.30. "Il cinema Piceno, oltre ad avere una programmazione di qualità – dice Eleuteri –, è anche teatro di qualità, non di circuito. Dunque fare questo spettacolo al Piceno per me è importante. Spettacolo nel quale c’è una tematica etica di fondo, ovvero che ci sarebbe bisogno di più cavalieri, c’è poi un aspetto storico legato alle montagne del Piceno e a tutta una letteratura dalla quale traggo spunto, soprattutto dall’opera minore ‘Il guerrin meschino’ che tratta il tema dell’identità. Terzo elemento, infine, è che questo monologo chiude una trilogia iniziata nel 2016 con Alcool, proseguita con Il terremoto di Mario e con Aspirante cavaliere, che sarà raccolta in un volume che uscirà a primavera".

‘AAA Aspirante cavaliere errante’è scritto e interpretato dall’attore romano che da oltre dieci anni vive a Montegallo, ed è un soliloquio di Eleuteri che affronta, attraverso i ricordi di bambino, l’epica dei cavalieri medievali. L’attore procede in questo strano viaggio utilizzando opere letterarie come ‘L’Orlando furioso’ di Ludovico Ariosto e ‘La Gerusalemme liberata’ di Torquato Tasso, ma soprattutto ‘Il guerrin meschino’ di Andrea da Barberino, ambientata in parte tra i monti Sibillini. In primavera ci sarà la pubblicazione dei tre monologhi da parte delle edizioni ‘La Carmelina’ di Ferrara nel volume dal titolo ‘Nella parte di me stesso. Tre monologhi da non recitare’. Biglietti in vendita al cinema Piceno.

l. c.