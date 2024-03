Elezioni alla banca del Piceno. Censori: "Squadra di garanzia"

Claudio Censori, 65 anni, commercialista è il candidato presidente della Banca del Piceno in vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione le cui elezioni si terranno il 5 maggio prossimo. Attuale vice presidente vicario e presidente del comitato esecutivo, Censori vanta una lunga esperienza professionale ed è un professionista molto conosciuto tra Marche e Abruzzo. "Oggi, visti i sostanziali cambiamenti nel mondo bancario – spiega Censori – c’è bisogno di una classe dirigente competente e preparata per affrontare i continui mutamenti. La nostra squadra dà ampie garanzie anche da un punto di vista della rappresentatività dei territori di competenza. I componenti del nuovo Consiglio di amministrazione passeranno da 12 a 8, nonostante ciò abbiamo mantenuto la giusta copertura delle aree dove insistono le 28 filiali della Banca del Piceno. Nonostante il poco tempo a disposizione, abbiamo raccolto quasi il triplo delle firme necessarie, una ad una e in ogni firma c’è un incontro, c’è un confronto, un dialogo".

Caudio Censori è appoggiato da altri sette candidati: Alfio Bagalini (agronomo di Fermo, attuale presidente del consiglio di amministrazione), Flavio Fioravanti (ingegnere di Castignano), Claudia Gabrielli (avvocato di San Benedetto), Franco Massi (imprenditore abruzzese),Pio Carlini (assicuratore di Montalto Marche), Stefania Silvestri (commercialista e revisore dei conti di San Benedetto), Gianluca Catalini (commercialista di Ascoli). Quattro i sostituti: Ilio Tomassini, Fernando Ciarrocchi, Meri Straccia, Stefano Gregori. "La Banca del Piceno – aggiunge Censori – sarà sempre più la banca del territorio: questo è garantito, dando massima attenzione alla persona, capire le esigenze dei clienti e dei soci e poi attenzione alle capacità, al merito, all’impegno dei dipendenti".

Marcello Iezzi