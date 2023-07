Elezioni: grandi manovre No di Amurri ai 5 Stelle

Il cantiere riformista è ancora alla posa delle prime pietre. Le varie anime che, in vista delle elezioni comunali del prossimo anno, hanno deciso di correre insieme, stanno facendo vari sondaggi per portare alla coalizione una rosa di nomi validi come possibili candidati a sindaco. In una città dove la destra regna incontrastata dal 1999 e dove il gradimento del primo cittadino Marco Fioravanti è ai massimi, la sfida si fa ancora più difficile. E potrebbe essere ulteriormente più dura se non si trovasse un nome di spicco, molto conosciuto in città. Tra i più attivi in questo momento c’è sicuramente il Movimento 5 Stelle che, tra i sondaggi effettuati, ha contattato la giornalista Sandra Amurri. Penna di spicco del Fatto Quotidiano per anni, la sua ultima esperienza è stata nel programma televisivo Non è l’Arena di Massimo Giletti, ora in cerca di casa dopo l’addio a La7. Un nome di rilievo che ha pochi legami con la città: di fatto ci è nata, ma poi si è trasferita a Fermo. Il sondaggio è comunque caduto nel vuoto.

La vera sfida delle varie correnti di questa coalizione sarà riuscire ad avere un’unità di intenti: l’obiettivo è trovare un nome già alla fine dell’estate. Il Pd, ringiovanito nei vertici con Elly Schlein, e in provincia già da tempo guidato dai giovani Angelo Procaccini (segretario comunale) e Francesco Ameli (segretario provinciale) vorrebbe portare avanti un discorso di ricambio generazionale. Quindi si punta a un candidato giovane, probabilmente donna.

Ma c’è poi da mettersi d’accordo con Ascolto & Partecipazione che quattro anni fa si presentò alle elezioni con Emidio Nardini candidato sindaco: qualcuno nel comitato vorrebbe puntare ancora sul cardiologo. Ecco allora che per le dieci anime della coalizione (Articolo Uno, Attivamente, Ascolto & Partecipazione, Dipende da Noi, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Prospettiva Ascoli, Riformisti e Civici per Ascoli, Territorio & Sviluppo) trovare un punto d’incontro sarà la vera sfida.

E il centrodestra? Ora che la Lega ha perso smalto sarà difficile non virare uniti verso la candidatura per il bis di Marco Fioravanti. Si prospettano tante liste e tutte insieme, senza la divisione di quattro anni fa. Al voto mancano 10 mesi, ma rischiano di volare in fretta.

Flavio Nardini