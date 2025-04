Elezioni Rsu dalla scuola alla sanità:: "Cgil primo sindacato in provincia"

Si sono tenute la scorsa settimana le elezioni in tutti gli enti pubblici: scuole, sanità e pubblica amministrazione, in tutta Italia e anche nella nostra Provincia. I dati non sono ancora definitivi, ma la situazione sembra ormai definita, e delinea per la Cgil un risultato estremamente positivo.

Barbara Nicolai, segretaria generale della CGIL Ascoli Piceno spiega: "Abbiamo aumentato i nostri consensi in termini di voti e di eletti e, seppur di misura, torniamo ad essere – dati aggregati alla mano – il primo sindacato della Provincia negli enti pubblici, tra scuola, sanità, enti locali e funzioni centrali, superando complessivamente il 26% dei consensi. Come Cgil Provinciale esprimiamo una grande soddisfazione per questo risultato, figlio innanzitutto del lavoro svolto dalla Federazione dei lavoratori della Conoscenza (Flc-Cgil) da una parte e della Funzione Pubblica (Fp-Cgil) dall’altra. E a tal proposito è d’obbligo un ringraziamento a tutte e tutti i candidati, alle segreterie provinciali, a tutte e tutti lavoratrici e lavoratori che ci hanno dato fiducia".