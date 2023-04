Elia Capodarca: un medico scagionato per la sua morte

Ascoli Piceno, 11 aprile 2023 – Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti ha archiviato la posizione del dottor Serafino Salvi e ha disposto invece l’imputazione coatta del dottor Abdallah Al Quasem, indagati dalla Procura in relazione alla morte di Elia Capodarca, 32enne ingegnere ascolano ex impiegato dell’ufficio terremoto 2016, che gli amici e colleghi chiamavano "il principe" per eleganza, educazione e competenza nel lavoro. Il decesso è avvenuto all’ospedale Mazzoni di Ascoli il 5 gennaio del 2020.

L’accusa comune ai due operatori sanitari era quella di non aver diagnosticato una trombo embolia in atto che ha poi causato l’infarto polmonare con esito mortale. Salvi era il medico curante di Capodarca, mentre Al Quasem compare nella vicenda quale radiologo dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Dopo un lungo iter processuale durante il quale sono state depositate perizie e consulenze da parte del pubblico ministero, dei difensori degli indagati e della parte civile, la giudice Giusti ha anche proceduto ad incidente probatorio.

C’è stata una prima richiesta di archiviazione da parte della Procura in riferimento alla posizione di entrambi i sanitari indagati ma il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli non ha accolto tale richiesta ed ha fissato l’udienza. Al termine il magistrato ha disposto l’archiviazione nei confronti del dottor Salvi, mentre ha disposto l’imputazione coatta per il dottor Al Qasem. L’avvocato Andrea Trofino ha espresso soddisfazione per l’esito riguardante Salvi, avendo sostenuto sin da subito la sua "assoluta estraneità" in ordine al fatto-reato contestato.

"Non ho mai avuto dubbi sull’esito di questa dolorosa vicenda; l’operato del dottor Salvi – commenta il penalista ascolano – è stato ineccepibile sotto ogni punto di vista. Nello svolgere i suoi compiti di medico di famiglia ha rispettato le linee guida vigenti, risultando appropriata la scelta diagnostico-terapeutica effettuata in relazione al quadro clinico del paziente". "Con la riforma Cartabia della vicenda dovrà occuparsi il giudice delle udienze preliminari che dovrà valutare se, in caso di processo, vi sono alte probabilità di giungere ad una sentenza di condanna e certamente non è questo il caso. Per cui confidiamo in un’archiviazione" commenta l’avvocato Andrea Ciannavei che col collega Antonio Catapano difende il radiologo. "Per altro – aggiunge – la perizia è giunta alle stesse conclusioni per entrambi, per cui non capiamo perché ci sia stata una sola archiviazione".