Elisa, a 35 anni è già procuratore Il sindaco: "Siamo orgogliosi"

Elisa Gerdevic, 35 anni, di Cupra Marittima è diventata Procuratore dello Stato Italiano. Ce ne sono 100 in tutto e nella regione Marche, la sede è in Ancona, è stata l’unica ad aver superato l’esame su alcune miglia di partecipanti al concorso. "Per noi è un motivo di grande orgoglio – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni che ieri mattina ha ricevuto la neo procuratrice nel palazzo comunale - Un paese piccolo come il nostro riesce ad avere una figura di così alto profilo, ci rende particolarmente felici". Va aggiunto che il concorso viene fatto ogni 2 anni e durante la pandemia non si è tenuto per cui sono stati coperti anche i posti vacanti, una sessantina in tutto. Elisa si è laureata col massimo dei voti 110 e lode in Giurisprudenza presso la facoltà di Macerata, è abilitata avvocato, tutor per i corsi di preparazione ai concorsi di magistratura ordinaria e per il concorso referendario TAR. A breve ci sarà l’investitura ufficiale per il nuovo ruolo alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L’Avvocatura dello Stato è l’organo legale dello Stato al quale sono assegnati, in via esclusiva, compiti di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali. Si tratta, in particolare, di un "pool" di giuristi specializzati che rappresenta e difende in giudizio l’amministrazione statale e, più in generale, tutti i poteri dello Stato quando svolgano attività sostanzialmente amministrative. In particolare, l’Avvocatura dello Stato rappresenta e difende in giudizio gli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Camera e Senato, Governo, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, C.N.E.L., ecc.), gli organi giudiziari (Cassazione, Corti di Appello, ecc.) e tutte le amministrazioni dello Stato.

Marcello Iezzi