Elisa, castellana di Roccafluvione

Il castello di Roccafluvione è il primo a svelare il nome della ‘signora’ che impreziosirà il corteo storico della Quintana del prossimo 8 luglio. A indossare l’abito della castellana, infatti, impersonando così la bellezza del piccolo borgo piceno, sarà una giovane mamma. Si tratta della trentenne Elisa Migliarelli, titolare del centro estetico Harmony, che si trova proprio in paese. "Per me sarà la prima volta alla Quintana e sono molto emozionata – racconta Elisa, che ha uno splendido bambino di otto anni, Jacopo :. Sono originaria di Roccafluvione e, anche se per un periodo ho vissuto a Uscerno di Montegallo, sono poi tornata in questo splendido comune. Sono molto legata al mio territorio ed è davvero un onore essere stata scelta per interpretare il ruolo della castellana. Tra l’altro, in famiglia lo sanno ancora in pochi, quindi sarà una sorpresa. Spero che tutto vada per il verso giusto, nella consapevolezza che vivrò delle emozioni incredibili".

