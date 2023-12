Elisoccorso, al via i lavori per la piazzola

E’ stato aperto ieri il cantiere per la realizzazione della piazzola di atterraggio per l’Elisoccorso nel comune di Montefiore dell’Aso. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha assegnato la costruzione dell’opera all’impresa locale MEP, di Marchetti e Pizi, per un importo di 70.981,67 euro più IVA. La pista dell’Elisoccorso sorge nelle adiacenze del Palazzetto dello Sport e della caserma dei carabinieri. Il comune di Montefiore dell’Aso ha ottenuto un doppio finanziamento dal PNRR per un totale di 300 mila euro. Cento sono destinati alla pista di atterraggio dell’Eliambulanza, gli altri 200, invece, serviranno per la ristrutturazione dell’edificio di piazza della Repubblica, dove l’amministrazione comunale ha deciso di dare una sede adatta a tutte le Associazioni attive sul territorio. I lavori avranno inizio a breve. I due progetti sono stati realizzati dai tecnici interni del Comune, che il sindaco Lucio Porrà ringrazia per l’impegno costantemente profuso. La piazzola dell’Elisoccorso di Montefiore rappresenta un nuovo punto strategico per il soccorso nelle località interne del Piceno.