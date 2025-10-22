Elisoccorso, l’assessore corre ad aprire il cancello per farla posare

Nella giornata di lunedì, a seguito di due incidenti di una certa gravità, accaduti entrambi in comune di Grottammare (la ragazzina di 12 anni urtata dallo scuolabus e l’elettricista di 52 anni caduto dalla scala), l’eliambulanza è dovuta atterrare per due volte nel campo di calcio della Grottammarese nel volgere di circa un’ora. In entrambi i casi è dovuto accorrere l’assessore Bruno Talamonti per aprire il cancello d’ingresso all’ambulanza che trasportava le persone ferite. Sono eventi che possono accadere anche di notte e ricordiamo che in un’occasione i Vigili del fuoco hanno dovuto tranciare le chiusure del cancello per accelerare l’intervento. Serve che la Regione Marche si decida a stanziare la somma necessaria per creare un eli superficie a nord di San Benedetto per facilitare i soccorsi in un punto nevralgico del territorio interessato dall’Autostrada con molte gallerie e con troppi incidenti. L’amministrazione comunale ha anche individuato l’area dove poter realizzare l’impianto, nel terreno di proprietà che si trova nel parco S. Paolo in direzione del bar Calvaresi, a nord della provinciale Valtesino. Si tratta di una zona ideale per realizzare l’eli superficie sulla quale è stata fatta anche una prova di atterraggio dell’eliambulanza, risultata positiva. Gli impieghi del campo di calcio sono situazioni di emergenza che non devono diventare la normalità, soprattutto nelle ore notturne. Si tratterebbe di una piazzola, senza alcuna limitazione, da costruire più a nord di Porto d’Ascoli, dove l’eli superficie è stata ricavata su una piazzola-parcheggio, anche questa senza problemi per atterraggio e decollo del velivolo, ma c’è il rischio che l’ambulanza su cui si trova il paziente da trasportare possa imbattersi nel passaggio a livello chiuso, costringendo il conducente ad allungare il percorso.

Marcello Iezzi