Elisoccorso, lavori finiti per la nuova piazzola

È solo questione di ore prima che la nuova piazzola di atterraggio per l’eliambulanza della zona Agraria diventi operativa. I lavori sono ormai conclusi: l’area è stata completamente ripulita, la segnaletica installata e le recinzioni, insieme ai dispositivi di sicurezza, sono state predisposte. A confermare il completamento delle operazioni è il consigliere comunale Domenico Novelli: "Con le pulizie di queste ultime ore effettuate dalla Picenambiente l’area per l’atterraggio dell’elisoccorso H24 è pronta e operativa. Un servizio indispensabile su un territorio costiero dove vivono e lavorano più di 100.000 persone al giorno". Il trasferimento della piazzola dall’area di via Sgattoni si è reso necessario per consentire la realizzazione delle nuove strutture sanitarie previste nella zona. Durante questa fase di transizione, l’eliambulanza ha utilizzato altre aree per gli atterraggi, tra cui lo stadio Riviera delle Palme e il porto. Tuttavia, l’assenza di un’area attrezzata ha impedito l’operatività notturna, costringendo i mezzi di soccorso a soluzioni alternative. Nella notte tra domenica e lunedì, un uomo con traumi significativi a seguito di una caduta è stato trasportato ad Ancona con un’ambulanza dotata di rianimatore a bordo, in assenza della possibilità di un pratico trasferimento aereo.

Era infatti stata ipotizzata la possibilità di trasferire il ferito ad Ascoli e da lì eseguire il rendez vous tra l’ambulanza e l’elicottero. Si è però preferito evitare eccessive complicazioni e procedere al trasferimento diretto attraverso l’autostrada con l’ambulanza. Ora, con l’attivazione della nuova piazzola all’Agraria, l’elisoccorso potrà riprendere a operare in ogni fascia oraria, garantendo interventi più rapidi nei casi di emergenza. Tuttavia, il trasferimento della struttura ha sollevato alcune questioni logistiche. Gli imprenditori locali hanno chiesto al Comune di migliorare la viabilità della zona, evidenziando criticità legate alla viabilità di via Valle Piana, dove il sottopassaggio risulta troppo stretto per il passaggio agevole dei mezzi pesanti. A farsi portavoce di queste preoccupazioni è Loris Testa, manager della Sortec Srl, che ha sottolineato come questa problematica possa creare blocchi alla circolazione e disagi alle attività produttive. L’amministrazione comunale è ora chiamata a valutare possibili interventi per agevolare l’accesso alla zona, ottimizzando la mobilità senza ostacolare il servizio di soccorso.

Emidio Lattanzi