Elvira, cento anni di determinazione

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha portato gli auguri a nome di tutta San Benedetto del Tronto alla signora Elvira Polidori che sabato 25 novembre ha compiuto 100 anni. Figlia di Germano Polidori, noto imprenditore del settore delle forniture edilizie, studia Lettere all’Università Cattolica di Milano. Dopo la laurea, intraprende la carriera dell’insegnante che interrompe per dedicarsi alla famiglia. Dal matrimonio con Alessandro Ascolani nascono quattro figli di cui la signora Elvira si prende amorevolmente cura coltivando le sue numerose passioni nei ritagli di tempo. Pur trovandosi a fare i conti con il terribile dolore della perdita di una delle figlie, venuta a mancare in età adolescenziale, trova la forza di andare avanti per amore dei figli e del marito. Sempre piena di entusiasmo e dall’indole determinata a dedicarsi a qualunque attività conduce una vita assai attiva fino alla tarda età.