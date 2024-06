Emanato il bando per l’assegnazione di contributi per centri estivi

Emanato dal Comune il bando per l’assegnazione di contributi alle famiglie per la frequenza dei centri estivi 2024. Il Comune intende assegnare un contributo ad integrazione delle rette sostenute dalle famiglie per i minori residenti di età compresa tra 0-17 anni per la frequenza dei centri estivi 2024 convenzionati con il comune che sono: Il paese dei balocchi; Mini basket & Arcobaleno; Virtus Basket; Centro ricreativo don Bosco; Sarabanda; MickY Mouse; La casetta azzurra; Atletica Sangiorgese; Holidays Summer. Possono presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: residenza a Psg; cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso del permesso di soggiorno, Isee inferiore a 20.000 euro, aver frequentato uno dei centri di cui sopra. Importo del contributo : per fascia Isee 0-7.500 euro rimborso del 75% della spesa sostenuta; fascia 7.5000,01 – 12.500 rimborso del 50%; fascia 12500,01 – 20.000 percentuale di rimborso il 50% della spesa sostenuta. I minori portatori di handicap possono chiedere il finanziamento della quota di frequenza. La domanda di contributo è redatta utilizzando l’apposito modulo allegando copia di ricevuta di pagamento al centro. La domanda va presentata entro le ore 13 del 1° di agosto presso l’ufficio protocollo, oppure allo sportello dei servizi sociali.

s. s.