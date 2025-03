Emancipazione e libertà, se ne parla a Grottammare

A Grottammare è pronta la nuova edizione di ’Sguardi di donne’, il cartellone di eventi che trae spunto dalla Giornata internazionale della donna per esplorare il mondo femminile attraverso incontri, spettacoli e mostre che raccontano storie di emancipazione, lotta e creatività. La rassegna, sostenuta dal Comune, è organizzata dalla Consulta per le Pari Opportunità, con professionalità impegnate a favore delle donne e con le donne. Gli appuntamenti prenderanno il via domani. La programmazione si chiuderà l’11 aprile con la consegna del Premio Silvana Scaramucci. Dopo il primo incontro su: Corpi e libertà sessuale, ore 18 all’Ospitale, con Annalisa Cegna e Laura Gaspari. Sabato sono in programma due appuntamenti: ore 17 al Kursaal sarà inaugurata la mostra collettiva ‘Impronte di donne’ e alle 21 al Delle Energie andrà in scena ‘La rosa de dos Aromas’. Mercoledì 12 ‘Piccole donne – il musical di Broadway’ ore 21 al Delle Energie; sabato 15 ‘L’emancipazione della donna nella società viaggio nel ‘900 delle donne’; venerdì 21 ‘Disegnare per rESISTERE’ a cura della Fondazione Bizzarri con la giornalista Piersandra Dragoni e venerdì 11 aprile ‘Il sociale è una scelta di vita’. Tutti gli appuntamenti alle 17,30 al Kursaal.