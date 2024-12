Emanuela uccisa: sul corpo lividi di pestaggi precedenti

Ascoli Piceno, 23 dicembre 2024 – Sulla causa precisa della morte di Emanuela Massicci, uccisa a forza di botte dal marito Massimo Malavolta la notte di giovedì 19 dicembre scorso, i medici legali Francesco Brandimarti e Sabina Canestrari depositeranno tra oggi e domani una relazione parziale in attesa di quella definitiva a seguito dell’autopsia.

Secondo quanto trapela, a provocare il decesso sarebbe stata la perdita di sangue a seguito delle ferite e dei traumi causati dai violenti colpi sferrati dal marito che hanno provocato fratture al naso, a diverse costole e all’ulna, oltre a tumefazioni in molte parti del corpo. In base a questo quadro, l’agonia potrebbe essere stata lunga, provocata da un’anemia.

Poteva allora essere salvata se il marito avesse chiamato in tempo i soccorsi? E’ la risposta che attendono di sapere negli uffici della Procura per definire il capo d’imputazione che al momento riguarda l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela, ma potrebbe ulteriormente appesantirsi alla luce dei risultati dell’autopsia e degli accertamenti che stanno portando avanti i carabinieri.

La ricognizione cadaverica ha stabilito che la morte è avvenuta circa sette ore prima della ricognizione cadaverica, quindi fra l’una e le due di notte, mentre il marito ha dato l’allarme solo alle 5,32 telefonando ai genitori che, a loro volta, si sono rivolti al 112. Ma quando i sanitari del 118 e i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione a Ripaberarda, per Emanuela Massicci non c’era purtroppo più niente da fare: era morta da diverse ore. Sul corpo di Emanuela sono stati trovate diverse lesioni e tumefazioni anche precedenti l’assassinio, segno che, probabilmente, era già stata picchiata. Forse così si spiega l’assenza nella scuola di Poggio di Bretta dal 18 al 25 novembre, ultimo giorno di una supplenza per la quale era stata chiamata il 14 ottobre dall’Isc di Monticelli.

Sono stati acquisiti dai militari dell’Arma i due certificati medici (di 3 e 5 giorni) che sono stati prodotti dalla donna, così da poter fare chiarezza sul punto.

La famiglia della maestra di Castignano è in attesa della restituzione della salma per organizzare il funerale. Il nulla osta potrebbe giungere oggi o domani.

Malavolta è ancora ricoverato al Mazzoni dove è sottoposto a terapia per i problemi psichiatrici che da anni manifesta, tanto che era in cura presso il Centro di Salute Mentale. Era consapevole dei suoi problemi e sono diversi gli accessi alla struttura, dove talvolta la stessa moglie Emanuela lo accompagnava. La Procura ha acquisito in questi giorni la certificazione che accerta il suo percorso terapeutico e, allo scopo, è stato sentito a sommarie informazioni un medico della struttura ospedaliera.

Il giudice Annalisa Giusti ha stabilito che, non appena le condizioni di salute saranno ritenute dai medici compatibili con la reclusione carceraria, Malavolta dovrà essere rinchiuso nella casa circondariale di Marino del Tronto. «Le condizioni di salute del mio assistito non sono compatibili con la detenzione in un normale carcere – afferma l’avvocata Saveria Tarquini, che difende Malavolta –. Può essere trasferito solo in una struttura carceraria ospedaliera, dotata di presidio psichiatrico. In tal senso valuto di presentare a breve istanza al Tribunale del Riesame».