Emergenza anziani, fondi dall’Arengo

Il Comune si schiera al fianco degli anziani non autosufficienti che vivono in città. Due le iniziative previste dall’amministrazione, che comporteranno un investimento complessivo di oltre 700mila euro. La prima riguarda gli assegni di cura per quelle famiglie che svolgono funzioni assistenziali rivolte proprio ad anziani non autosufficienti. La persona anziana assistita, in base al bando già pubblicato sul sito del Comune, deve aver compiuto 65 anni, essere ovviamente in vita al momento della presentazione della domanda, essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità al 100% e aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento. Possono presentare domanda l’anziano stesso, se in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita, i familiari (parente entro il quarto grado o affine entro il secondo grado) che accolgono l’anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente, nonché il soggetto incaricato della tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente. Coloro che hanno percepito l’assegno di cura nell’ultimo bando dovranno presentare la domanda, pena l’esclusione, in cui sia espressa la volontà di continuare a percepire l’assegno di cura, completa di tutti i documenti richiesti. I destinatari devono risiedere in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale. Nel dettaglio, l’aiuto consisterà in circa 2.400 euro che verranno erogati una volta all’anno per un massimo di circa 180 famiglie. Complessivamente, quindi, si tratta di una somma di oltre 400mila euro. "A questi si aggiungono i 317mila euro della seconda iniziativa: un bando per inviare l’assistenza sociale domiciliare, con gli operatori di alcune cooperative, per le persone non autosufficienti che vivono in casa – annuncia l’assessore ai servizi sociali e vicesindaco Massimiliano Brugni -. Beneficiari, in tal caso, saranno circa cinquanta anziani, che potranno usufruire dell’assistenza per 6-8 ore settimanali per 52 settimane. Parliamo, in tutto, considerando le due iniziative, di oltre 700mila euro: 506mila euro arrivano dal fondo nazionale per le non autosufficienze, 127mila dal fondo di rotazione e altri 127mila dall’apposito fondo regionale. Uno stanziamento, in tutto, di circa 200mila euro in più rispetto allo scorso anno – conclude Brugni -, per dare una mano concreto ai nostri anziani non autosufficienti".

