Emergenza cinghiali sulle colline

Nelle colline che circondano la città di Ascoli è sempre più emergenza cinghiali. I danni ai campi coltivati e alle piante è ormai all’ordine del giorno. Cresce l’esasperazione di agricoltori e allevatori e l’insicurezza della gente, che deve fronteggiare la presenza degli ungulati sempre più vicini alle case e alle strade. Gli agricoltori si chiedono: "Fanno razzia non solo dei nostri raccolti, ma anche delle piante a cui rosicchiano la corteccia e quindi vengono distrutte. Ci chiediamo cosa dobbiamo fare, ma soprattutto quali provvedimenti dobbiamo mettere in campo per fronteggiare questa emergenza? Chi ci ripaga dei danni subiti? Già la maggior parte dei campi sono abbandonati con gravi conseguenze per tutti, se continua così anche noi saremo costretti a mollare tutto con conseguenze gravissime per tutto l’ambiente". Una situazione che ha ormai oltrepassato il limite di guardia con gli agricoltori e allevatori sempre più esasperati.

m.g.l.