Emergenza e urgenza in ambulanza. Nuove tecnologie per la riviera

L’Ast Picena implementa la strumentazione per l’emergenza e urgenza. È di ieri mattina la presentazione – con annessa simulazione – dei tre nuovi massaggiatori meccanici automatici ‘Stryker Lucas 3’ entrati nella dotazione delle ambulanze della centrale operativa 118. Gli apparecchi portatili si sommano a un altro già a disposizione del servizio di emergenza territoriale (con un quinto in arrivo). I ‘Lucas’ sono stati acquisiti dall’Ast grazie alle donazioni della Croce Verde di Ascoli, della Croce Verde di San Benedetto e della Croce Azzurra di Montalto. Le tre organizzazioni di volontariato, infatti, hanno presentato un progetto, ammesso a contributo, al bando ‘Dotazioni sanitarie per gli enti del terzo settore’ emesso dalla Fondazione Carisap. Il costo di ciascun massaggiatore è di 13.500 euro. La cerimonia di dotazione si è svolta ieri mattina al ‘Madonna del Soccorso alla presenza del dg Antonello Maraldo, del presidente della Fondazione Carisap Maurizio Frascarelli, dei presidenti delle Croci Verde di Ascoli e di San Benedetto e Azzurra di Montalto, rispettivamente Maurizio Ramazzotti, Ida Peci e Luciana Marozzi, nonché Tiziana Principi, direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza.

"Si tratta di un dispositivo molto utile soprattutto in caso di equipaggio infermieristico – ha detto la Principi – in quanto è come se ci fosse un soccorritore in più. Attualmente disponiamo di quattro Lucas, e siamo in attesa dell’arrivo di un quinto. Dei quattro in dotazione, uno è già stato attivato in un’ambulanza di prima uscita ad Ascoli, mentre dei tre arrivati ora con le donazioni delle Croci, uno è destinato al soccorso di Offida, gli altri due a quello di San Benedetto, rispettivamente a un’ambulanza medicalizzata e a un’ambulanza infermieristica". Il ‘Lucas’ è un dispositivo avanzato per la compressione toracica automatizzata, progettato per migliorare la qualità della rianimazione cardiopolmonare. Esso può essere utilizzato in una grande varietà di situazioni e contesti: sul luogo dell’accaduto, durante lo spostamento del paziente, durante il trasporto in ambulanze terrestri o elitrasportate, negli ospedali e nei laboratori di emodinamica. "Ringrazio la Fondazione Carisap e le Croci Verde e Azzurra – ha concluso Maraldo – per il sostegno che stanno dando alla sanità picena". Il presidente Frascarelli, dal canto suo, ha rimarcato come questa importante novità sia stata frutto di una virtuosa collaborazione tra le associazioni del territorio.

