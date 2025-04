"Emergenza Oss e infermieri sottorganico nella Rsa"

In questi giorni L’Usb sanità della provincia di Ascoli ha ricevuto segnalazioni preoccupanti dai lavoratori dell’Rsa di Ripatransone. Si tratta di operatori e infermieri che ogni giorno, con grande impegno e sacrificio, si prendono cura di 32 degenti non autosufficienti, spesso con situazioni sanitarie complesse. Ma nonostante l’importanza del loro ruolo, questi lavoratori si trovano a operare in condizioni che l’Usb definisce "ormai inaccettabili".

"La struttura è chiaramente in crisi. La carenza di personale – fa sapere Mauro Giuliani – è tale che i turni non vengono coperti regolarmente, costringendo gli operatori a lavorare con orari spezzati, in violazione delle normative sul riposo psico-fisico. Questo non solo mette a rischio la salute di chi lavora, ma anche la qualità dell’assistenza garantita agli ospiti, che pagano rette importanti per un servizio che deve essere all’altezza". A questo si aggiunge un altro problema: le ferie. Molti lavoratori hanno ancora ferie arretrate dal 2023, ma non possono usufruirne perché mancano le risorse per sostituirli: "Una situazione inaccettabile".