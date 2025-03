Emergenza senzatetto: "La Caritas è piena"

Continua ad essere complessa, a San Benedetto, la questione dei senzatetto. Se un tempo le aree più frequentate dai senza fissa dimora erano quelle già note, come la zona dell’ex Cinema delle Palme, ora nuovi luoghi si aggiungono alla mappa dell’emergenza abitativa. Tra questi, spiccano la stazione ferroviaria e l’ex camping, dove la situazione sembra essersi ulteriormente aggravata. In particolare, nell’area dell’ex campeggio è comparsa una tenda, mentre alla stazione c’è chi dorme sullo scivolo di uscita vicino al binario più esterno, in condizioni di assoluta precarietà. L’emergenza abitativa si conferma un problema pressante, con poche soluzioni all’orizzonte. Le strutture di accoglienza disponibili non sono sufficienti a coprire il fabbisogno, tanto che la Caritas si trova ormai al limite delle proprie capacità.

"La situazione è in un certo qual modo stazionaria", spiega Ilenia Illuminati, presidente dell’associazione ’Ora et Labora’, che da tempo si occupa di fornire assistenza ai più bisognosi. "Chi dorme in strada è perlopiù di passaggio, se si esclude il gruppo di romeni che da tempo ha trovato rifugio nell’area dell’ex Cinema delle Palme e che non vogliono valutare soluzioni alternative. Purtroppo, la Caritas è piena e gli alloggi scarseggiano". L’associazione ’Ora et Labora’, attiva nel territorio di San Benedetto, lavora quotidianamente per fornire supporto a chi si trova in difficoltà. Nel dicembre scorso ha avviato una collaborazione con ’Le ali della vita’ di Grottammare, unendo le forze per migliorare i servizi alla comunità. Questo impegno ha portato all’apertura di una sede congiunta nella zona Agraria, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

"Questa collaborazione ci ha permesso di ampliare la nostra rete di sostegno, ma il problema resta. Abbiamo bisogno di più strutture", sottolinea Illuminati. L’aumento del numero di senzatetto a San Benedetto è stato aggravato dalla chiusura della ‘Casa delle Genti’ in via Calatafimi, che ha ridotto ulteriormente le già limitate possibilità di accoglienza. Per far fronte alla crisi, si è pensato a soluzioni alternative, come l’utilizzo di container per il ricovero notturno, una proposta che però incontra ancora molte resistenze. Il problema dei senzatetto rappresenta purtroppo una situazione che si intreccia con un quadro sociale più ampio, fatto di crescente povertà e difficoltà economiche.

Emidio Lattanzi