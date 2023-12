Emergenza sisma e Covid. Arrivano le benemerenze e il macchinario salva vita

La Croce Rossa di Ascoli ha conferito le benemerenze a persone, enti e associazioni che si sono particolarmente distinti durante le emergenze sisma del centro Italia e durante il difficile periodo segnato dal Covid-19, per l’alto senso del dovere e per lo spirito di servizio dimostrato. La cerimonia di premiazione, che ha visto anche la consegna delle benemerenze ai volontari per anzianità di servizio, si è svolta nel corso della cena degli auguri che il comitato di Ascoli, presieduto da Cristiana Biancucci, ha organizzato nei giorni scorsi.

I conferimenti sono iniziati con quelli a Rita Stentella, prefetto nel periodo del sisma, al comandante provinciale dei Carabinieri, Domenico Barone, che ha ritirato il riconoscimento per conto dei carabinieri di Ascoli, al questore di Ascoli Giuseppe Simonelli.

A seguire, al comandante della polizia stradale Luca Iobbi, al vice questore di Macerata Patrizia Peroni, al capitano dei carabinieri Cristiano Barboni, ad Annalisa Troiani, Claudia Massari e Valeria Organtini, ovvero le infermiere che si sono distinte per l’indagine sulla siero prevalenza durante il periodo del Covid, e a molti altri. Durante la cena sono stati presentati la nuova ambulanza e il dispositivo ’Lucas’, ovvero un massaggiatore cardiaco automatico per compressione toracica che supporta i soccorritori in servizio sulle ambulanze. Questo nuovo dispositivo sarà in dotazione alla Croce rossa italiana di Ascoli.

I volontari, impegnati quotidianamente nel campo del soccorso per il 112 e non solo, conoscono molto bene l’importanza di un intervento tempestivo ed efficace, soprattutto nel caso di un arresto cardiaco.

"Grazie al nuovo e innovativo dispositivo Lucas – sottolinea ancora la Presidente del comitato Cri di Ascoli Cristiana Biancucci – saremo in grado di effettuare manovre di rianimazione ancora più efficaci, perché automatiche e costanti".

"Presto, non appena il nostro personale sarà adeguatamente formato, il dispositivo sarà a disposizione di un nostro mezzo operativo per le emergenze del 112".

