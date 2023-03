Emergenze, guardia costiera in prima linea

La Guardia Costiera di San Benedetto si prepara per la stagione estiva con un aggiornamento di Blsd (Basic Life Support and Defibrillation), un corso di primo soccorso destinato a tutto al personale della guardia costiera sulla corretta gestione dell’emergenza cardiaca, attraverso l’utilizzo del defibrillatore e le tecniche di rianimazione cardiopolmonare. Il Blsd è un corso essenziale per i soccorritori che lavorano in mare e sulle spiagge, dove l’afflusso di turisti aumenta notevolmente durante la stagione estiva. Il corso ha previsto lezioni teoriche e pratiche, che includono simulazioni di situazioni d’emergenza e l’utilizzo del defibrillatore. Inoltre, il personale ha ricevuto anche informazioni su come gestire le emergenze legate alle punture di medusa e alle reazioni allergiche. "La sicurezza dei bagnanti è una priorità assoluta per no" afferma il comandante della capitaneria di San Benedetto.