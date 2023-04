Emme Cartotecnica srls ricerca operaio diplomato

Emme Cartotecnica srls, negozio di materiali da imballaggio di Fermo, ricerca operaio manovale cartotecnico. I requisiti richiesti sono un’età tra i 18 e i 30 anni, il possesso del diploma, che il cadidato a ricoprire questo incarico sia automunito. La proposta di contratto è di apprendistato a tempo pieno. Per ulteriori informazioni e per poter candidarsi a ricoprire questa posizione di lavoro è possibile contattare direttamente l’Emme Cartotecnica ai numeri di telefono 0734628590 o 3333626870. E’ anchepossibile inviare una email a [email protected] Il centro per l’impiego di riferimento per questo annuncio è quello di Fermo. Di seguito i contatti.

Email: [email protected]

Pec: [email protected]

Telefono: 0734254756 - 0734254770