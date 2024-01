L’emozione del soccorritore che ha ritrovato il bimbo scomparso: “Eccolo, è vivo”. Il video

Ascoli, 27 gennaio 2024 - “È vivo, si muove". Le parole che si sovrappongono al video catturato dal drone. Il piccolo di tre anni è stato ritrovato su una scarpata. Una storia a lieto fine che poteva trasformarsi in tragedia. Il bambino si era allontanato mentre era con il nonno. L'anziano lo aveva perso un attimo di vista ed è svanito nel nulla. Il ritrovamento lampo, dopo circa un'ora dall'avvio delle ricerche.

Il bimbo di 3 anni scomparso dal giardino del nonno e ritrovato grazie al drone

Tanta paura ad Acquasanta ieri: l'allarme era scattato intorno alle 15.30. Subito si erano attivate le persone del posto, carabinieri, vigili del fuoco e il Soccorso Alpino. Nelle riprese del drone del Soccorso Alpino si vede il bambino, all'inizio immobile sulla scarpata. Attimi di grande timore. Poi si muove e arriva la certezza che è vivo. Un'ora con il fiato sospeso, una corsa contro il tempo.

"Ero a 2 chilometri dal posto dove si era smarrito il bambino - spiega Francesco Riti, 56 anni tecnico del Soccorso Alpino con la qualifica di pilota droni -. Abito lì vicino. Quando sono arrivato c'erano già due carabinieri, la gente del posto e i vigili del fuoco. Ognuno ha avviato le ricerche secondo le proprie strategie".

Bambino ritrovato con un drone dal Soccorso Alpino, l'immagine in flight mode

Nel vostro caso come viene decisa la strategia?

"Stabiliamo dall'inizio la zona primaria di ricerca, poi la estendiamo a 360 gradi o a una zona specifica a seconda delle informazioni che abbiamo".

Nel caso del bambino?

"Ho iniziato a lavorare a cerchi concentrici finché della gente del posto non ci ha detto che in un punto in particolare avevano sentito dei rumori. Dei lamenti, ma non sapevano se poteva essere un animale. Con la termografica l'ho individuato subito".

Dove si trovava di preciso?

"Era su una scarpata, aveva fatto 500 metri in mezzo al bosco in linea d'aria. All’Inizio era immobile, ho temuto il peggio. Ho alzato il drone per non farlo impaurire: poteva scivolare. Poi si è mosso e abbiamo capito che era vivo".

Come stava il piccolo?

"Era tutto graffiato, deve essere ruzzolato più volte. Il primo a raggiungerlo è stato un ragazzo del posto, poi il padre che lo ha preso subito in braccio e lo ha tranquillizzato. Era pieno di graffi. Poi è stato portato in ambulanza in ospedale per i controlli".

Come ha vissuto le ricerche?

"Era la prima volta che mi capitava di cercare un bambino. Sono andato avanti con il fiato sospeso e con ansia. Ero molto preoccupato, dal pericolo degli animali al fatto con che con l'arrivo della sera c'era il rischio di ipotermia per il bambino. E' stata un'operazione molto veloce. Il piccolo molto graffiato, ma tranquillo. Un duro".