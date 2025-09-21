Bologna centro dello sport

Ascoli
CronacaEmozioni allo Squarcia, boom di adesioni e campioni. Oggi il Gran premio: una domenica con il fiato sospeso
21 set 2025
REDAZIONE ASCOLI
Emozioni allo Squarcia, boom di adesioni e campioni. Oggi il Gran premio: una domenica con il fiato sospeso

Si conclude oggi la terza edizione del Concorso ippico di salto ostacoli ‘Città di Ascoli’, in programma al campo Squarcia. Tre giorni di gare a ingresso gratuito che hanno visto confrontarsi in campo cavalieri e amazzoni di livello nazionale e internazionale.

Dopo il Master Città di Ascoli di ieri pomeriggio, uno degli eventi più attesi è il Gran premio Panichi che si terrà questa mattina alle 11. Un’edizione, però, che si può già definire da record: con la partecipazione di 130 atleti tra cavalieri e amazzoni, provenienti da ogni parte d’Italia, e ben 170 cavalli a fronte di oltre 280 richieste. Il montepremi complessivo è di 55mila euro, distribuiti tra le due competizioni maggiori (26mila il Master di ieri e 15mila il Gran Premio) e tutte le altre. Ideato, organizzato e promosso dalla BB Equestrian diretta da Simone Panichi, la realizzazione del concorso è resa possibile anche grazie al supporto del Comune, la Fise e la Regione con Atim, che si unisce al patrocinio di Coni Marche e ‘Sport e Salute’ Marche.

