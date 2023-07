Encomi alla polizia locale

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha conferito stamane, nella sala consiliare, gli encomi della regione Marche a tutto il personale del Corpo di Polizia Municipale di San Benedetto per il servizio svolto durante il periodo dell’emergenza pandemica. Questa la motivazione: "per l’impegno ed il non comune senso del dovere dimostrati, anteponendo con onore la salute dell’intera comunità alla propria". "E per l’importante ruolo svolto dal personale nella gestione della crisi pandemica da Covid-19, a loro è spettato un ruolo cruciale nel far rispettare le disposizioni anti-Covid-19, oltre che nel rispondere alle richieste di aiuto da parte dei cittadini", si legge nella delibera regionale che ha disposto questi encomi. La cerimonia si è tenuta alla presenza del Comandante del Corpo Pietro D’Angeli che si è unito al sindaco per ringraziare, con l’occasione, tutti gli agenti per il servizio svolto, allora come oggi, nel pieno della stagione estiva, durante la quale la Polizia Municipale sta svolgendo un’attività intensa a tutela della comunità e degli ospiti che affollano in queste settimane San Benedetto. In special modo, gli agenti della Municipale sono stati encomiati per il prezioso lavoro di monitoraggio della città effettuato nei giorni scorsi nell’alveo del ‘Villaggio Coldiretti’, manifestazione che ha occupato gran parte del centro rivierasco, e che ha quindi ha reso ancora più necessaria un’esecuzione scrupolosa delle mansioni assegnate, visto il vertiginoso aumento di afflusso turistico registratosi a San Benedetto dalla prima settimana di luglio.