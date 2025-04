Encomi, ricompense e premi alle scuole

Onorificenze e le ricompense sono state conferite durante la cerimonia per coloro che si sono distinti in attività eccezionalmente meritorie quali il salvataggio di vite umane o in operazioni di polizia giudiziaria. Sono stati concessi un encomio solenne, cinque encomi ed una lode ad altrettanti poliziotti. Encomio solenne all’assistente capo coordinatore della polizia di Stato Antonio Carrotta; encomi al vice questore della polizia di Stato Andrea Crucianelli dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto; al sostituto commissario della polizia di Stato Claudio Tacconi; al vice sovrintendente della polizia di Stato Nando Di Giammichele; al vice ispettore tecnico della polizia di Stato Ilaria Catalini; all’agente scelto della polizia di Stato de Francesco Cosimo e la Lode al vice ispettore della polizia di Stato Gabriele Sardini.

A seguire ci sono state quindi le premiazioni delle classi e gli studenti vincitori del concorso ‘Pretendiamo Legalità’: il vincitore per la categoria Scuola Primaria – pluriclasse IV-V plesso ’Marino del Tronto’ - è stato l’Isc Don Giussani - Monticelli; il vincitore per la categoria Scuola Secondaria di primo grado - è stata invece la classe 2d della Scuola Secondaria di primo grado ’Don Giussani - Monticelli’ di Ascoli Piceno; il 3° posto nella categoria Scuola Secondaria di secondo grado è andato alla studentessa Emma Santori - classe 1G del Liceo Classico ’Stabili – Trebbiani’ di Ascoli Piceno; il 2° posto nella categoria Scuola Secondaria di secondo grado è andato a Martina Carrieri, Anastasia D’Angeli e Jessica Xue della classe 2L - del Liceo Classico ’Stabili - Trebbiani’ di Ascoli Piceno; il vincitore nella categoria Scuola Secondaria di secondo grado è stato, infine,

lo studente Marco Capraro - classe 2 A.E.E. dell’Istituto ’Fermi - Sacconi - Cpia’ di Ascoli Piceno.

ma. ie.