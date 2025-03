Endometriosi, la malattia silenziosa: combatterla con i ’Fiori della consapevolezza’

L’8 e il 9 marzo le volontarie dell’Ape, Associazione Progetto Endometriosi, saranno ad Ascoli Piceno e in oltre 30 piazze italiane offrendo gerbere in vaso e semi di girasole, per contribuire a migliorare i percorsi di cura della malattia. La forza del girasole e la delicatezza della gerbera per accendere nuove luci sull’endometriosi.

Quest’anno, la festa della donna si celebra con i ’Fiori della Consapevolezza’, l’iniziativa promossa dall’Ape Associazione Progetto Endometriosi, formata da volontarie di tutta Italia, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia cronica e migliorare l’accesso a percorsi terapeutici adeguati. L’8 e il 9 marzo le volontarie saranno presenti con stand informativi, offrendo alle persone la possibilità di portare a casa un fiore simbolico: una gerbera rosa in vaso, accompagnata da semi di girasole e istruzioni per la loro coltivazione.

Lo stand sarà sabato 8 marzo e domenica 9 marzo in piazza del Popolo, dalle 8.30 alle 12.30.

Un gesto per creare consapevolezza sulla patologia, per la quale persiste un ritardo diagnostico che va dai 5 agli 8 anni, e che rappresenta l’importanza della cura della salute femminile, richiamando la resistenza del girasole e la sensibilità della gerbera, icone della campagna a sostegno delle donne affette dalla patologia.

Cogliendo i ’Fiori della Consapevolezza’, tutti possono dare un contributo concreto. I fondi raccolti, infatti, verranno destinati dall’Ape a iniziative di supporto per le donne con endometriosi, tra cui programmi di formazione specialistica per migliorare l’assistenza medica a livello nazionale.