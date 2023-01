Energie e Amat, rinnovo della collaborazione

Il Comune di Grottammare ha rinnovato l’accordo di collaborazione triennale con l’Amat (Associazione Marchigiana Attività Teatrali) per la gestione, in forma congiunta e coordinata, del Teatro delle Energie. E’ stato stabilito che l’Amat si impegna a curare e gestore gli oneri necessari ad aprire il Teatro in propria autonomia e personale anche del territorio, in occasione della realizzazione degli spettacoli teatrali e di altre attività direttamente programmate dal Comune e da terzi, per 60 giornate di apertura annuali. In cambio il comune riconosce un contributo onnicomprensivo di 6 mila euro e concede l’utilizzo gratuito del Teatro e delle attrezzature per 480 ore per la realizzazione di spettacoli teatrali. Comune ed Amat potranno definire l’organizzazione congiunta di stagioni teatrali, mentre l’Amat si impegnerà a gestire i servizi tecnico-logistici, di biglietteria ed amministrativi, in aggiunta alle 60 ore concordate in convenzione. Nel progetto è coinvolta l’associazione "Profili artistici", soggetto che interverrà nell’esecuzione dell’accordo e che ha già in programma la realizzazione di una scuola di teatro e di saggi teatrali.