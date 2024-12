Energie rinnovabili, la prima comunità compie un anno

I comuni di Cupra e Grottammare ricordano che nel febbraio scorso è stata costituita, con atto notarile, la prima Comunità di Energie Rinnovabili del territorio. Si chiama Dinamo ed è stata fondata per fare insieme un passo verso la transizione energetica. Alla comunità, oltre a molti privati cittadini e imprese, hanno aderito anche i Comuni di Cupra e di Grottammare. Dinamo è una libera associazione senza fini di lucro, inclusiva, aperta alla partecipazione di cittadini, istituzioni, enti e aziende che considerano necessario fare qualcosa in prima persona per migliorare la coesione sociale, per combattere l’inquinamento, per favorire lo sviluppo capillare, lo scambio e l’autoconsumo delle energie rinnovabili e per essere di aiuto alle realtà disagiate e meritevoli di sostegno. Le risorse economiche dell’Associazione saranno impiegate sul territorio in prevalenza per alleviare la povertà energetica delle famiglie meno abbienti, per progetti di assistenza sociale, in parte per ridurre il costo delle bollette agli associati e per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli interessati ad aderire al progetto possono trovare informazioni sul sito www.dinamocer.org