Ennesimo incidente: "Serve la rotatoria"

E’ ricoverata all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona una donna ascolana rimasta vittima ieri mattina di un incidente stradale avvenuto lungo la Piceno Aprutina, all’altezza del Conad di Villa Pigna bassa, già in passato teatro di altri incidenti, anche con esito mortale. La donna è stata investita mentre da un’auto in transito. E’ stata fatta arrivare l’eliambulanza che in breve ha trasferito la donna al Torrette di Ancona. La notizia ha scatenato ancora una volta polemiche sulla sicurezza di questo tratto. Si è sentito chiamato in causa l’ex sindaco di Folignano Angelo Flaiani. In diversi sono tornati a chiedere che sia realizzata la rotatoria, ritenendola indispensabile per ridurre il rischio incidenti. "Il finanziamento per la rotatoria è stato revocato alla Provincia per una strada di proprietà dell’Anas e su un territorio di due comuni, Ascoli e Folignano. Già nel 2015 – racconta Flaiani - andavo in Regione alla ricerca di fondi per la rotatoria seppure non fosse un’opera di competenza del comune di Folignano. I fondi sono stati poi messi a disposizione dell’Anas che avrebbe dovuto realizzare l’opera".