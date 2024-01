Ennesimo incidente tra via Pizzi e via Calatafimi

Quello tra via Pizzi e via Calatafimi si conferma uno degli incroci più pericolosi della città di San Benedetto. Vi accadono incidenti con frequenza settimanale e per questo avrebbe bisogno di essere studiato da esperti della viabilità e della sicurezza stradale, per risolvere il problema prima che accada l’irreparabile. E’ da tempo che andiamo sollevando la questione, ma ancora nessuno vi pone rimedio. Ieri intorno alle ore 14 si sono scontrate una Fiat Punto ed una Volkswagen Golf dove, in quest’ultimo veicolo, viaggiava un bambino di pochi mesi. Come sempre avviene si tratta di una mancata precedenza, data la scarsa visibilità dell’incrocio. Sul posto si è recato un equipaggio della Potes – 118 che ha trasportato il conducente della Fiat Punto al Pronto soccorso, poiché rimasto contuso alla testa, mentre il bambino di tre mesi è stato accompagnato, in braccio dalla madre al Pronto soccorso per accertamenti, ma era praticamente illeso. I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi che hanno sversato liquidi sulla carreggiata. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale.