Ennesimo investimento sulla Salaria I sindaci: non è colpa dei lampioni

Dopo l’investimento di una donna di 45 anni, che è ricoverata all’ospedale Torrette di Ancona, in gravi condizioni, esplode la polemica. Sotto accusa è finita l’illuminazione pubblica, stesso cosa per l’incidente accaduto il 23 gennaio scorso. Sempre lungo la Salaria infatti, nella frazione di San Giuseppe, a Colli, c’è stato l’investimento di un uomo di 83 anni e anche in questo caso, molti residenti hanno puntato il dito contro l’illuminazione pubblica ritenuta inefficiente. Il sindaco Andrea Cardilli, che di professione fa il carabiniere, però non ci sta e mette i puntini sulle ‘i’. "Il Comune di Colli – ha detto il sindaco Cardilli – non ha sostituito i lampioni con le luci a led, abbiamo i vecchi fari, che illuminano al massimo. Mettere sotto accusa l’illuminazione pubblica è una strumentalizzazione che respingo al mittente. Voglio invece sottolineare che la maggior parte degli incidenti avviene perché si è distratti, soprattutto dall’utilizzo del telefonino e anche per l’alta velocità, questi sono i talloni di Achille. La mancanza di rispetto del codice della strada purtroppo, lo evidenziano anche le statistiche, è la maggior causa degli incidenti. I leoni da tastiera mettono sotto accusa il semaforo intelligente che rileva chi passa con il rosso o l’alta velocità, si tratta di un deterrente, che spinge a rallentare, ad avere una velocità consona per questa strada molto trafficata".

"E’ semplice criticare – conclude Cardilli – quando si attivano delle soluzioni tutti pronti a giudicare, dovete spiegarci da che parte state, vi è a cuore la sicurezza? Allora rispettate il codice della strada".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, che assicura che la nuova illuminazione lungo la Salaria, a Spinetoli, è il risultato di uno studio fatto da una società e che quindi l’illuminazione è adeguata e rispetta tutti i principi di sicurezza. "Prima di installare questi led – ha detto il primo cittadino – è stato commissionato uno studio per valutare la visibilità, le condizioni sono buone, quindi le polemiche sono strumentali ed inutili". Sulle strada va posto un accento particolare, la sicurezza non è mai troppa: per esempio lungo la provinciale Mezzina, nel territorio di Castel di Lama, all’altezza del bivio di Collecchio, transitare è diventato complicato. Non si può realizzare un imbocco in questo modo, la pericolosità è rappresentata dalle auto che provengono da Collecchio, che si sporgono sulla strada per avere un minimo di visibilità, ad aggravare la situazione anche le nuove attività che hanno prodotto un via vai di auto pericolosissimo. Automobili parcheggiate lungo la strada, dove le auto sfrecciano come missili. L’assurdo è che la strada, che si snoda tra le case, era stata concepita a scorrimento veloce, ma tutte le numerose abitazioni e gli imbocchi a raso, fanno sì che sarebbe raccomandabile viaggiare a 50 chilometri orari. Sarebbe auspicabile che la Provincia si attivi per sistemare rilevatori di velocità e metta mano al bivio di Collecchio e ad altri bivi pericolosissimicome Valentino, Cabbiano e via Palazzi.

Maria Grazia Lappa