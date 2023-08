Ennesimo salvataggio in mare a Porto d'Ascoli

Ieri, alle 13 circa, ennesimo salvataggio in mare: di fronte alla concessione 61, a Porto d’Ascoli, un turista romano, M.D.G. di 52 anni, è andato in panico quando si è accorto di essere finito in un avvallamento del terreno dove non era più in grado di toccare. Ha chiesto aiuto, ha cercato di venirne fuori, ma ha finito per bere ed è stato determinante l’intervento della bagnina di salvataggio Roberta Travaglini che nell’operazione è stata aiutata anche da alcuni bagnanti che si trovavano nelle vicinanze. L’uomo in difficoltà è stato caricato sul pattino di salvataggio e portato a terra. Messo in posizione di sicurezza, è stato trasportato al Pronto soccorso di San Benedetto in codice giallo dal personale sanitario della Potes -118, per i necessari accertamenti. Sul posto anche la guardia costiera. Si tratta del terzo salvataggio di una certa rilevanza negli ultimi 5 giorni.