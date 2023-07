Ennesimo schianto tra auto e scooter sulla Valtesino

Un giovane scooterista è rimasto ferito a seguito dello scontro con una Smart, accaduto nel primo pomeriggio di ieri lungo la Valtesino di Grottammare, nei pressi del viadotto sull’autostrada. Secondo la prima ricostruzione del sinistro, il giovane, M. S. della zona, viaggiava in sella ad uno scooter T Max Yamaha quado è entrato in collisione con una Smart condotta da M. S. una donna che si stava immettendo sulla provinciale Valtesino da un ingresso privato. nell’incidente lo scooterista è rimasto contuso per cui è stato soccorso da un equipaggio della Potes 118 che l’ha stabilizzato e trasportato al Pronto Soccorso di San Benedetto per gli accertamenti diagnostici. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Per eseguire i rilievi di legge e per regolare la viabilità, a quell’ora piuttosto scarsa, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cupra Marittima che dovranno accertare le responsabilità dell’accaduto.