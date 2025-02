Entra in casa per rubare a Colli. I residenti lanciano l’allarme, uomo fermato in via Vivaldi

La collaborazione tra carabinieri e cittadini dà ancora buoni frutti. Momenti concitati ieri, alle 16, in via Vivaldi, a Colli del Tronto, è stato catturato un uomo che era entrato in casa, presumibilmente per rubare. Sono stati i residenti di via Vivaldi, dove negli ultimi mesi si sono registrati numerosi furti, addirittura in un appartamento i ladri avevano scardinato la cassaforte, a inseguire e fermare il ladro, poi hanno allertato i carabinieri che lo hanno portato in caserma.

Tutto è stato possibile grazie alla segnalazione dei residenti che avevano notato una persona sospetta aggirarsi nei pressi di alcune abitazioni, i cittadini sono rimasti all’erta e quando l’uomo si è introdotto all’interno dell’abitazione sono entrati in azione, lo hanno inseguito e circondato, poi hanno allertato i carabinieri. L’uomo verrà sentito dai militari che ricostruiranno quanto è accaduto.

E’ stato un’autentica caccia all’uomo e solo il buonsenso ha evitato il peggio, l’esasperazione dei cittadini dopo la serie di furti ha indotto qualcuno a inneggiare al linciaggio. Dopo l’appello del sindaco Andrea Cardilli, che invitava a fare attenzione e istruiva i cittadini come reagire difronte ai furti si sono moltiplicati le telefonate e soprattutto l’attenzione sul territorio.

Proprio in via Vivaldi si erano registrati diversi furti in appartamento, seminando paura e allerta tra i residenti, che raccontano come non se la sentivano più di abbandonare le loro case. Ieri quando l’uomo è entrato all’interno di un appartamento, i residenti non si sono scoraggiati, ma hanno preso in mano la situazione e lo hanno bloccato, nessuno si è girato dall’altra parte, lo hanno inseguito e circondato e poi hanno allertato le forze dell’ordine che sono intervenute immediatamente ed hanno portato l’uomo in caserma ad Ascoli ed hanno evitato il linciaggio.

L’uomo di origini del sud ha provato a giustificarsi dicendo che stava cercando un posto per dormire, ma le sue giustificazioni non hanno convinto né i proprietari né i vicini di casa né tantomeno le forze dell’ordine.

Maria Grazia Lappa