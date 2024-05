Entrano nel vivo anche i playoff di serie C

Entrano nel vivo i playoff di serie C da cui dovrà uscire la quarta squadra promossa in serie B. Dopo Mantova, Cesena e Juve Stabia, il 9 giugno (data della finale di ritorno) si conoscerà il nome della quarta squadra che lascerà la terza serie per approdare in Cadetteria. Sabato 18 maggio sono in programma le sfide di ritorno dei playoff di Serie C. Alle ore 20.30 si affronteranno Carrarese e Perugia all’andata terminata con la vittoria per 2-0 dei toscani al ‘Curi’. Match in diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW e Sky Go. La vincente affronterà il Padova. Il Vicenza riceverà il Taranto dopo aver espugnato all’andata lo ‘Iacovone’ per 1-0. Diretta tv su Sky Sport 253. Il Benevento affronterà la Triestina forte del pareggio per 1-1 conquistato al ‘Nereo Rocco’. Diretta tv su Sky Sport 255. Ad attendere la vincente c’è la Torres. La Casertana ospiterà la Juventus Next Gen dopo essersi imposta all’andata per 1-0. Diretta tv su Sky Sport 256. La vincente affronterà l’Avellino. Infine il Catania riceverà l’Atalanta U23.