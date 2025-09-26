I soliti violenti

Cronaca"Entro dicembre fine lavori nelle gallerie"
26 set 2025
MARCELLO IEZZI
Cronaca
"Entro dicembre fine lavori nelle gallerie"

Il cronopogramma di Autostrade per l’Italia dopo che sono ripresi i cantieri: "Ecco il piano, interventi soltanto in orario notturno"

Il piano ha riguardato 16 gallerie

Il tema dei disagi in autostrada è sempre molto sentito lungo la fascia costiera del Piceno ed è stato ed è ancora per qualche ora il tema della campagna elettorale in cui si stanno cimentando tutti i partiti politici da destra a sinistra. Al termine della lunga sospensione estiva partita il 29 maggio, nella notte tra il 15 e il 16 settembre sono tornati operativi i cantieri necessari per finalizzare gli interventi sospesi a maggio e procedere ai collaudi previsti per legge nell’ambito del piano di potenziamento degli impianti delle gallerie. Autostrade per l’Italia conferma che nel tratto marchigiano tra Pedaso e Grottammare è operativo un unico cantiere per consentire le finiture e i collaudi all’interno del ‘treno’ delle gallerie (Pedaso, Grottammare, San Cipriano, Cupra Marittima, San Basso, Croci di San Benedetto e Monterenzo).

"Lo schema di cantiere prevede le lavorazioni solo in orario notturno con l’attivazione di uno scambio di carreggiata dalle ore 22 alle ore 6 – afferma Autostrada per l’Italia – Nelle ore diurne le attività vengono interrotte per limitare l’impatto sul traffico e garantire l’uso di entrambe le carreggiate (una per ogni senso di marcia), resta attiva una riduzione di corsia in entrambi i sensi di marcia per inibire al traffico veicolare l’area che di notte è oggetto dei lavori. In caso di flussi di traffico intensi è prevista l’apertura di una corsia aggiuntiva".

Abbiamo cercato di capire come evolveranno i lavori. "Una volta rimosso il cantiere del treno di gallerie, da fine ottobre nel tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto, verrà installato un unico cantiere per consentire i lavori all’interno della galleria Montesecco, dove si procederà a completare tutti i lavori del cablaggio della fitta rete di impianti. Ultimati tutti i lavori di finitura dei fornici, questi saranno oggetto di un restyling in modo da incidere anche sulla qualità percepita dall’utente – aggiunge Autostrade per l’Italia – Con la conclusione di questi lavori residuali, prevista entro il mese di dicembre, potrà dirsi concluso il piano di potenziamento degli impianti di tutti i fornici delle gallerie del tratto Pedaso e San Benedetto".

Il piano ha riguardato 16 gallerie del tratto (8 in direzione Nord e 8 in direzione Sud), con l’obiettivo di rendere delle infrastrutture, progettate 50-60 anni fa, delle arterie tecnologicamente avanzate e digitali. Al fine di limitare il numero di cantierizzazioni sul tratto, i lavori di ripristino definitivo della galleria Vinci, (tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara), danneggiata da un incendio generatosi a seguito di un incidente, saranno avviati solo a conclusione di tutti i lavori in corso.

Marcello Iezzi

© Riproduzione riservata

