"Entro il 2023 corso Trieste e ponte di San Filippo"

Ascoli abbraccia il 2023. L’annata che sta per chiudersi è stata decisamente intensa sotto vari punti di vista. Alcuni traguardi sono stati tagliati. Molti altri attendono l’amministrazione comunale nei prossimi mesi. Nel brindisi di fine anno a tracciare il bilancio è stato il primo cittadino Marco Fioravanti. "Un altro anno volge al termine e sono stati 3 anni e mezzo emozionanti e impegnativi – commenta il sindaco nella conferenza convocata ieri mattina nella sala De Carolis-Ferri –. Il Covid ha messo a dura prova la città. Il 2022 ci ha posto davanti a grandi sfide che ci hanno dato lo stimolo per trovare nuove soluzioni. Abbiamo profuso un grande impegno in tutti gli ambiti. A partire da quello socio-economico dove sono stati previsti aiuti alle famiglie per il pagamento di bollette, utenze domestiche e canone di affitto. Con il reddito di civiltà c’è anche la possibilità di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro facondosi conoscere dalle aziende con un periodo di 6 mesi. Grande attenzione è rivolta anche all’assistenza e al sostegno delle persone con disabilità".

Mesi impegnativi quelli trascorsi tra disagi e problemi causati dal gran numero dei cantieri presenti in città. Un passaggio purtroppo necessario per riconsegnare lustro e splendore agli edifici cittadini. "Stiamo lavorando contemporaneamente sul fronte delle grandi opere e su quello degli interventi di manutenzione ordinaria – prosegue –. I lavori di corso Trento e Trieste proseguono secondo il cronoprogramma stabilito. L’obiettivo è chiudere il cantiere entro il 2023 insieme a quello del ponte di San Filippo. Inoltre abbiamo previsto quelli su via Tevere per collegare Ascoli con il mare e la montagne attraverso le due ruote. Abbiamo approvato il biciplan definitivo. Con l’app ‘better points’ cercheremo di stimolare la mobilità sostenibile. Aggiungo il piano asfalti i lavori al poligono di tiro che si avviano a conclusione e la riapertura del ponte di Cecco. Con il Pinqua riusciremo a ristrutturare le due ville Sgariglia ed entro giugno 2023 ci sarà l’affidamento dei lavori per 4 lotti. Puntiamo molto sulla mobilità sostenibile e le comunità energetiche. Con la raccolta differenziata abbiamo guadagnato 4 punti da quando ci siamo insediati. Presto riusciremo ad illuminare la fortezza Pia e sarà possibile ammirarla dalla Superstrada". L’amministrazione si è detta estremamente soddisfatta del rapporto con la città e i cittadini: "Abbiamo ottenuto l’Eloge, il marchio europeo di eccellenza della governance. C’è un rapporto costante fatto da confronto e dialogo con associazioni, realtà giovanili, cooperative, commercianti, enti e stakeholders".

Massimiliano Mariotti