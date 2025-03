Entro il 30 aprile va fatta la comunicazione per mantenere attive le lampade votive

Scade il 30 aprile il termine per comunicare l’intenzione di mantenere attivo il servizio di lampade votive nel cimitero di Grottammare. L’annuncio è rivolto agli utenti che non abbiano ancora ricevuto l’avviso di pagamento per le annualità 2023-2024. L’illuminazione votiva è un servizio a domanda individuale che consente di avere un punto luce sulle lapidi dei propri cari defunti. Per garantire la continuità del servizio, è importante verificare la propria posizione entro la scadenza indicata. In assenza di comunicazioni entro la scadenza prevista, l’illuminazione verrà sospesa. Qualora si desiderasse riattivarla in seguito, sarà necessario stipulare un nuovo contratto, saldare eventuali canoni arretrati e sostenere il costo di un nuovo allaccio al costo di 10 euro, oltre al canone annuale dovuto. Per qualsiasi informazione o chiarimento, il personale comunale è a disposizione dal lunedì al giovedì (orario 9-13), al numero 0735/739211.