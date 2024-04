Entro l’anno lavori quasi finiti. Ma gli stop allungano i tempi

Nel tratto marchigiano dell’autostrada A14, sono in corso due tipologie di lavorazioni nelle gallerie: interventi di ammodernamento e interventi di potenziamento degli impianti che vengono svolte esclusivamente in orario notturno, al fine di garantire la maggior fluidità possibile al traffico autostradale, che per caratteristiche tecniche, necessitano di essere effettuate in assenza di traffico. Il piano di interventi di potenziamento impiantistico, che attualmente riguarda le gallerie Pedaso, San Basso, Cupra Marittima, San Cipriano, Castello di Grottammare, entro la fine del 2024 sarà a uno stato di avanzamento del 90%. Dal mese di febbraio, per accelerare le attività di potenziamento degli impianti delle gallerie, nel tratto interessato, per la prima volta è in funzione un innovativo mezzo escavatore, il Trencher T558III, in grado di svolgere più funzioni contemporaneamente nello scavo per l’alloggiamento della tubazione antincendio sotto piattaforma, con diversi benefici, quali: maggior sicurezza per le maestranze, notevole riduzione dei tempi di lavorazione e risvolti in ottica di sostenibilità ambientale.

Va ricordato che Autostrade per l’Italia ha concertato con le Istituzioni territoriali, e sotto la supervisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un calendario di lavorazioni che prevede ampie finestre di sospensione dei cantieri nei periodi di maggiore esodo. Erano stati rimossi per la settimana di Pasqua e adesso è prevista una nuova rimozione dei cantieri da giovedì 18 aprile a lunedì 6 maggio per i ponti del 25 aprile e 1 maggio e, infine, la sospensione estiva dal 31 maggio al 10 settembre.

"Va pertanto specificato – afferma Autostrade per l’Italia – che la durata degli interventi e le date di rimozione dei cantieri dell’asse autostradale sono direttamente correlate alla durata dei periodi di sospensione che vengono stabiliti: ciò ha determinato per il 2023 una finestra temporale a disposizione per l’esecuzione dei lavori pari a circa il 58% dell’anno, corrispondente a 213 giorni solari. Inoltre, a partire dall’inizio dell’anno 2023, è stata alleggerita significativamente la presenza dei cantieri nella tratta marchigiana dell’A14 attuando gli scambi di carreggiata solo in orario notturno".

ma. ie.