Entusiasmo in casa Samb. Oltre tremila abbonamenti

La Samb taglia e supera quota tremila abbonati. Numero importante per la Serie D anche superiore a quello di club professionistici e che riflette il grande entusiasmo dei tifosi in vista della nuova stagione agonistica. La campagna abbonamenti, denominata "Emozione Unica," era partita il primo agosto ed aveva subito avuto una grande risposta con 1.728 tessere staccate nel primo giorno di apertura. I settori più richiesti sono stati la Curva Nord, che ha visto esaurirsi in pochissime ore quasi tutti i posti disponibili, e la Tribuna Centrale. Ora l’obiettivo è quello di superare quota 3.758 abbonamenti registrati lo scorso anno. Un traguardo estremamente ambizioso che testimonia la volontà della società di tornare nel calcio professionistico dopo la delusione della scorsa stagione conclusa al quarto posto e la sconfitta nella finale play off con L’Aquila. E il grande entusiasmo della tifoseria si riscontrerà questa sera in piazza Giorgini quando la Samb si presenterà alla città. Intanto come preannunciato nell’edizione di ieri, la Samb ha annunciato la risoluzione consensuale con il centrocampista spagnolo Julen Bernaola. Un feeling con lo staff tecnico che non è mai scattato. Il calciatore basco proveniva dall’Ugento, formazione militante nel campionato di Eccellenza Puglia, ed era giunto in Riviera confortato da numeri importanti. Però, nel corso della preparazione precampionato non ha mai convinto Palladini ed il suo staff. Addirittura il tecnico rossoblù per trovargli una sistemazione in campo lo aveva provato anche come difensore centrale con risultati non certo esaltanti. Ora la decisione consensuale di chiudere il rapporto. Bernaola avrà così l’occasione di trovare subito una nuova sistemazione. Su di lui pressa forte il Nardò sempre in Serie D ma nel girone H.

Nonostante l’addio del centrocampista iberico Palladini si trova a gestire una rosa di 27 calciatori. Un numero importante per la Serie D e non è escluso che qualcun altro possa lasciare il club. Tra questi c’è anche Diego Fabbrini, ma al momento per il fantasista toscano mancano le richieste. Ma Fabbrini si sta allenando al massimo con il chiaro intento di riscattare la passata stagione. L’ex Udinese, con i suoi numeri, può spaccare la partita in qualsiasi momento. Infine tornano le radiocronache della Samb. Radio Azzurra, infatti, ha acquisito i diritti audio esclusivamente per le gare di campionato del club rossoblù per la stagione agonistica 2024-2025. E questa sera alle ore 21, la Samb si presenta in piazza Giorgini. Aperto anche uno stand del Samb Store per l’acquisto di gadget.

Benedetto Marinangeli