Enzo e Mimì in maschera: quei simboli immortali

Sfogliando l’album dei ricordi di Carnevale non si può evitare di soffermarsi su due figure che hanno davvero fatto la storia della kermesse mascherata ascolana. Innocenzo ‘Enzo’ Cenciarini ed Emidio ‘Mimì’ Cappelli, purtroppo prematuramente scomparsi, hanno scritto probabilmente le pagine più belle e creative con una accoppiata vincente nonostante fosse formata da due personaggi caratterialmente opposti. Enzo Cenciarini, istrionico sempre sorridente, dalla risata contagiosa, un vero ‘mattatore’ capace di essere animatore di una serata qualunque in un qualsiasi salotto ascolano. Vaga somiglianza con Vittorio De Sica, stesso fascino, grande senso dell’umorismo. Dall’altra parte Mimì Cappelli, decisamente più riservato, ma anche lui gran bell’uomo dotato di un grandissimo senso dell’ironia e dell’autoironia. La ‘spalla’ ideale.

Cenciarini aveva iniziato a mascherarsi da solo già prima degli anni ’70 e le sue gag erano particolarmente seguite. Qualche anno dopo anche Mimì Cappelli aveva iniziato ad animare il Carnevale in piazza. Ma quando nel 1974 i due ‘singolaristi’ decisero di scende in campo nel ‘doppio’ non ce ne fu PIù per nessuno. I due decisero di collaborare dopo una gita in Sardegna e scelsero di mascherarsi da pastori sardi con tanto di pecore vere in giro per la città. Costumi ricercatissimi arrivati direttamente da Arquata. Fu un successone tanto che negli all successivi proseguirono con gag divertentissime. I due contrariamente allo spirito del Carnevale ascolano fatto di improvvisazione e abiti poco costosi, lavoravano sulle mascherate per mesi e alla fine erano diventati due ‘professionisti’ del Carnevale: il dentista, i pittori, i pollivendoli, il Cardinale Richelieu e Mazzarino. Personaggi curati anche nel trucco e nel parrucco, con abiti sempre a tema.

Nel 1978 la riproposizione degli studi di ‘TVA’ con personaggi che si alternavano nel salotto televisivo decretò la loro definitiva consacrazione. L’idea del salotto, ripresa dalla trasmissione ‘Grand’Italia’ di Maurizio Costanzo, fu trasferita all’interno del Caffè Meletti ideale per il suo stile liberty. Costanzo interpretato da Mimì Cappelli, i due camerieri (Enio Gibellieri e Sergio D’Auria) intervistava il senatore Gualtiero Nepi interpretato da Cenciarini. Inutile dire che il caffè storico si trasformò in un teatro della commedia italiana. Nel 1983 ecco il boom con la mascherata ‘Mammamia… il Duce’. Innocenzo Cenciarini perfettamente truccato va ad indossare i panni di Benito Mussolini, Mimì Cappelli è uno dei suoi gerarchi. Il gruppo ‘fuori concorso’ imperversa per le piazze e le strade ascolane a bordo di un’auto Balilla d’epoca. E’ il delirio. Quando poi il ‘Duce’ si affaccia dal terrazzo su Piazza del Popolo anche le altre maschere si fermano. Il discorso di Cenciarini alla popolazione sui veri problemi di Ascoli, ancora oggi rimane scolpito nella storia del Carnevale ascolano. Indimenticabile.

v. r.